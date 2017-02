Established in 1992, the State Fair of Texas Youth Scholarship Program has awarded scholarships to more than 1,800 students for a total of more than $8.7 million. Eligible recipients include graduating high school seniors around the state of Texas who have participated in competitive youth livestock events held at the State Fair, as well as graduating seniors from five Dallas Independent School District high schools in the Fair Park area. Recipients receive a $6,000 grant, renewable in $1,500 annual increments if the student maintains a 3.0 GPA while working towards a degree at a Texas college or university.

Pete Schenkel Scholarships

Honoring its past Chairman Pete Schenkel each year, the State Fair of Texas awards multiple $6,000 scholarships to selected applicants from the following Fair Park-area high schools: Irma Lerma Rangel Young Women’s Leadership School, James Madison, Lincoln, North Dallas and Woodrow Wilson High Schools.



Youth Livestock Scholarships

The State Fair of Texas awards $6,000 scholarships to selected applicants who have competed in specific competitive youth livestock events held at the State Fair. Scholarships are given to applicants who are graduating from a Texas high school and are enrolling in an agricultural-related or agricultural-benefiting natural science curriculum at a Texas college or university.

2017 Scholarship Application

DEADLINE TO APPLY – February 22, 2017 at 11:59 pm CST

Applications for the 2017 State Fair of Texas Youth Scholarship Program are now available online! Please click the link below to apply:

Frequently Asked Questions

2016 State Fair of Texas Youth Scholarship Recipients

Pete Schenkel Scholarship Recipients

Irma Lerma Rangel Young Women’s Leadership School

Erin Adams

Esmeralda Alejo

Alicia Allen

Angelica Escorza

Denise Garcia-Balderas

Karen Gonzalez

Tramondranique Hawkins

Sarahi Hernandez Valencia

Kimberly Herrera

Katherine Larios

Aloma Lopez

Hazel Lopez

Jennifer Lopez

Natalia Mata

Mariela Medina

Maria Mendoza

Rosa Mendoza

Linh Pham

Gizehv Ramirez

Madison Shubert

Beatriz Vaquera Erin AdamsEsmeralda AlejoAlicia AllenAngelica EscorzaDenise Garcia-BalderasKaren GonzalezTramondranique HawkinsSarahi Hernandez ValenciaKimberly HerreraKatherine LariosAloma LopezHazel LopezJennifer LopezNatalia MataMariela MedinaMaria MendozaRosa MendozaLinh PhamGizehv RamirezMadison ShubertBeatriz Vaquera James Madison High School

LaTracia Bell

Dorothy Bryant

Melvin Craddock, Jr.

Angel Cruz

Jonathan Elliott

Debrciya Everette

Shatara Flentroy

Terry Love

Shaniya Lynch

Jasmine McCarthy

Rodrigo Salazar

Keuntis Small

Lincoln High School

Kayla Bobo

Laquianshie Bonner

Robert Craddock

Twantanisha Derrough

Felicia George

Trinidad Hernandez

Kalisha Hines

Kenneth Hoskins

Breanna Jackson

Angel Jenkins

Darnesha Johnson

Kewona-Labria Jones

Tania Mejia Rodriguez

Jabari Richardson

Dequavia Simpson

Kiara Simpson

LaShasta Smith

Alexis Washington

Frederica Williams

Caleb Young Kayla BoboLaquianshie BonnerRobert CraddockTwantanisha DerroughFelicia GeorgeTrinidad HernandezKalisha HinesKenneth HoskinsBreanna JacksonAngel JenkinsDarnesha JohnsonKewona-Labria JonesTania Mejia RodriguezJabari RichardsonDequavia SimpsonKiara SimpsonLaShasta SmithAlexis WashingtonFrederica WilliamsCaleb Young North Dallas High School

Melissa Calderon

Sharae Campbell

Kaitlyn Contreras

Itzel Estrada

Julio Garcia

Lori Garcia

Jennifer Hernandez

Isael Longoria

Luz Macias

Danny Nguyen

Shayla Nguyen

Brenda Soria

Heidi Subiza

Sade Varnado

Annie Vo

Gustavo Zamarripa



Woodrow Wilson High School

Alissa Amaro

Julia Aves

Ruth Blaker

Andrew DeRouen

Madeline Devine

Hutton England

Vaughn Ferron

Gabriella Hernandez

Paola Hernandez

Gabriel Jankovsky

David Juan

Konstadinos Labos

Cole Martinez

Lissete Mendez

Georgie Osgood

Alexandra Patton

Adina Smirin

Snigdha Srivastava

Michael Tepera

Yuel Tesfu

Annalyse Zotos

Youth Livestock Scholarship Recipients

Bailey Baade

Morgan Baethge

Rylee Barber

Brittany Beggs

Kassidy Bego

Brielle Bobo

Sonny Bohannon

Reagan Brashears

Jessica Brown

Natalie Brown

Kennadee Buchanan

Jaci Burgin

Emily Bush

Hannah Celella

Ian Cobb

Amber Compton

Hailey Cooper

Rebecca Craig

Sarah Crum

Megan Day

Alyssa Denson

Ryan Earp

Aspen Eaton

Delynne Freelove

Morgan Friesenhahn

Cheyenne Gamangasso

Clayton Garrett

Cooper Gilliland

Colby Gipson

Kaily Graham

Mackenzie Gramling

Hope Halfmann

Alexandria Harrell

Payton Harrell

Callie Hawkins

Hannah Hawkins

Lauren Hayes



Chase Heffernan

Case Hendrix

Shayla Holland

Charles Hoppe

Jacob Irvin

Casey Jennings

Katherine Jones

Kristin Keally

Tanner Keeton

Reagan Langemeier

Colton Leopold

Payton Lipsey

Laney Lord

Catherine Luft

Cathryn Macaluso

Kyle Malaer

Lyndsi Marquart

Kolbi Martin

Victoria Martin

Conner McKinzie

Danielle McMillen

Haley Merrithew

Ashley Merritt

Garrett Meurer

Aaron Milligan

Payton Miner

Tarah Moore

Rayanne Muenich

Benjamin Murphy

Dylan Pacetti

Faith Parum

Kylie Patterson

Annie Perez

Taylor Perryman

Johnna Pieniazek

Maggie Pipkin

Mackenzie Powell



Haylon Powers

Jeyson Price

Courtlyn Ranly

Kelley Ranly

Caitlin Reed

Hollyann Roach

Flint Roberts

Jenna Roth

Brooke Rudder

Amelia Rutherford

J.D. Schnitker

Kodi Schroeder

Mayson Schulze

Kodie Sears

Heather Shaw

Will Shaw

Cole Shawn

Shae Shodrock

Ryan Smith

Menzi Spiller

Sarah Spradlin

Tanner Stefka

Stephanie Stokes

Addison Stuver

William Sullivan

Erin Supak

Lindsey Tarby

Morgan Thomas

Jacob Traylor

Lyric Waugh

Carson Wienecke

Ashley Wilde

Katherine Wilganowski

Paige Williams

Savannah Wood

Hagan Wright

Hannah Wunderlich



2016 State Fair of Texas Pete Schenkel Scholarship Renewals

Abilene Christian University

Shelby Patterson Shelby Patterson Austin College

BreAnna Aikins

Emma Chalott Barron

Karla Herrera Gutierrez

Yasmin Renteria Baylor University

Daisy Garcia Eastfield College

DeMarcus Johnson

Tichina Jones El Centro College

Layth Kal Mountain View College

Richard Williams North Lake Community College

Brooke Peek Our Lady of the Lake University

Sandra Vazquez Prairie View A&M University

Teaira Barber Rice University

Gabriel Ortuno Sam Houston State University

Jamilex Carreno

D’Quavian Powell Southern Methodist University

Kayla Finstein

Andrew Henery

Brian Monroy

Clarisa Torres

Miguel Velasco

Raviola Wenno St. Edward’s University

Nia Delmast

Carina Diaz

Brenda Duran

Stephen F. Austin State University

Rakeshia Wines Rakeshia Wines Texas A&M University – College Station

Ja’Mes Atkins

Lauren Camarillo

Guadalupe Florencio

Crystal Garcia

Gage Hendrix

Yerania Hernandez

Patrick Kennedy

Blake Norrid Texas A&M University – Commerce

Aaron Williford Texas A&M University – Corpus Christi

Chloe Carroll Texas Christian University

Christy Tovar

Tafari Witter Texas Lutheran University

Marquise Gates Texas Southern University

Kerinne Mendoza Texas State University

Shannon Barthelemy

Gabrielle DeRouen

Zane Wittrock Texas Tech University

Cathryn Gibbs

Audrey Kinast Texas Woman’s University

Janetci Arevalo

Daniela Chaparro

Pamela Chavez

Jacqueline Fields

Shiesha McGue

Yolanda Nguyen

Alexus Petty

Alexis White

Karen Zamora

University of Mary Hardin-Baylor

Taylor Wright Taylor Wright University of North Texas

Amairani Gomez

Cynthia Martinez

Luis Najar

Abigail Rivera

Emanuel Velazquez University of Texas – Arlington

Ashley Arias

Madison Aza

Marizabel Garza

Cierra Thomas University of Texas – Austin

Taylor Bolden

Erin Choi

Michaela Durman

Grant Garcia

Graeme Hamilton

Daisy Hernandez

Joana Jardon

Caroline Jordan

Kasim Kabbara

Cameron Kurzner

Taylor Murray

Shayla Myers

Meaghan O’Connor

Jesus Ramirez

Jennifer Rodriguez

Drew Scherger

Leslie Scherger

Erin Shilling

Breanna Simpson

Ilana Smirin University of Texas – Dallas

Cassandra Gonzalez Alarcon

Maria May

Joanne Nguyen

Cassandra Rangel

Andrea Rivera

Consuelo Rojas

Cristian Sanchez

Kevin Soto

2016 State Fair of Texas Youth Livestock Scholarship Renewals

Angelo State University

Shelby Crockett

Tyler Davidson

Shaylan Edwards

Taylor Howard

James Short Shelby CrockettTyler DavidsonShaylan EdwardsTaylor HowardJames Short Baylor University

Junelyn Gamao Blinn College

Hadley Baker

Mattie Cochran

Jennifer Crowl

Landon Eldridge

Holly Halfmann

William Hussey

Haley Rector

Mackenzie Spisak

Kasie Vestal Clarendon College

Kathrine Adams

Rachel Evenson

Kenna Faulkenberry

Brayden Hawkins

Thackary Mayer

Taylor Swinson Grayson County College

Kalinn Rohre Palo Alto College

Amy Moran

Braden Tondre Sam Houston State University

Karissa Gant

Emily Mullins

Samantha Woods South Plains College

Gary Bostick

William McCleery

Sterling Scott

Quinton Whitfield Stephen F. Austin State University

Hillary Swor Tarleton State University

Robert Allen

Kolton Beeler

Paige Bowling

Richard DeMoss

Hannah Gaddy

Kaitlin Harris

Cade Hart

Danielle Heater

Robin Hicks

Madeline Little

Joseph Macon

Wyatt Maher

Kylie Manning

Jena McCall

Joshua Muehlstein

Caleb Murphy

Joshua Murphy

Cameron Price

Michaela Scott

Madison Stout

William Vinson

Rebekah Wagner

Shelby Womack Texas A&M University – College Station

Victoria Abner

Kaitlyn Alba

Emily Alford

Audrey Anderson

Leah Bauer

Kylie Bennett

Caroline Brennan

Hannah Burrough

Robert Carroll

Scott Chachere

Patrick Clay

Hannah Debner

John Derry

Madison DeWinne

Hailey Drerup

Ashton Dunkel

Dillon Elder

Paul Exley

Emily Foreman

Joelle Foster

Cody Garrett

Jimmie Gee

Rachel Gibbs

Haven Giglotti

Courtney Gipson

Madison Gramling

Whitney Green

John-Michael Grunseich

Christen Harris

Trayse Heater

Dakota Heathcock

Callie Henly

Sydney Herring

Haley Herzog

Jordan Hevner

Adam Hoff

Carly Hoffmann

Jeb Hogan

Maddison Holder

Rachel Hood

Devon Jackson

Benjamin Johnson

Kline Jones

Lauren Kilpatrick

Kathryn Klumb

Cameron Knight

Paige Kosub

Tamra Kott

Elaine Lochte

Lakyn Lucio

Shea Mackey

Emily Mahalitc

Meredith Masi

Anna Maulsby

Cody May

Victoria Merryfield

Cheyanne Millican

Tyler Monroe

Sarah Muehlstein

Mykayla Mullins

Taylor Muzny

Amanda Nash

Laramie Naumann

Henry Nelson

Micah Newton

Emmali Pankonien

Casey Parish

Amber Patricio

Richard Pearson

Braeden Pittman

Rexanna Powers

Jessica Puente

Callie Rainosek

Kyle Ramsey

Grant Read

Robert Ruffin

Brittany Sanders

Rebecca Seigman

Baylee Smith

Sevanna Stewart

Amy Stoermer

Emily Stovall

Danielle Thompson

Trevor Vaughn

Ty Wilson

William Wolf

Cheyenne Zaiontz



Texas A&M University – Commerce

Corie Rettig Corie Rettig Texas A&M University – Galveston

Mintie Betts Texas A&M University – Kingsville

William Robert Texas A&M University – Texarkana

Alexandria Foster Texas Lutheran University

David Germann Texas State University

Hayley Fowler

Kelli Tiemann Texas Tech University

Austin Adams

Hayley Bates

Brooke Blum

Shelby Bradshaw

Walker Carson

Brooke Chilcutt

Dalton Cooper

Darbie Cooper

Dakota Crissman

Benjamin Duvall

Ashleigh Frost

Brody Halfmann

Hannah Halfmann

Hadley Hatler

Abby Hill

Hunter Howard

Thomas Jennings

Kaylynn Kiker

Pierce Lancaster

Tate Leatherwood

Jake McMillin

Paden Ortega

Cole Perkins

Kenneth Ruland

Brylie Schaefer

Keeley Sears

Colton Shackelford

Jordan Smith

Justana Tate

Jaci Tischler

Audrey Turner

Chelsi Vineyard

Huntor Watson

Chelsey Weems

Alec Winfrey

Bryce Winfrey

Stefanie Wolf Texas Woman’s University

Lydia Zimmerer Tyler Junior College

Kalyn Johnson

Ross Thorn University of Texas – Tyler

Zachary Finch Weatherford College

Cala Holder West Texas A&M University

Brice Boyd

Micah Davidson

Kelsey Hutton

Jarrett Mackie

Marilyn Standlee

2016 State Fair of Texas Youth Scholarship College Graduates

Angelo State University

Kelsi Schmidt Kelsi Schmidt Austin College

Erika Zapata El Centro College

Maria Martinez St. Edward’s University

Audrey Acevedo Texas A&M University – College Station

Kaitlin Alexander

Kyle Brown

Katrina Buerger

Katharyn Camp

Harly Durbin

Dulcie Fields

Katie Garrett

Kelly Garrett

Klaryssa Gutierrez



Bailee McDonald

Caleb Shirley

Ronald Snyder

Mikala Tondre

Kaylie Walker

Elizabeth Wishert Garrett HancockBailee McDonaldCaleb ShirleyRonald SnyderMikala TondreKaylie WalkerElizabeth Wishert Texas Tech University

Scotta Faulkenberry

Mitchell Gregory

Allie Hicks

Jacob Muehlstein

Taylor Shackelford

Taylor Turner

Kirby Vineyard

Holton Westbrook University of North Texas

Angelica Aguilar